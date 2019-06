75e D-Day : plus de 350 journalistes du monde entier dans le Calvados

Dans leur jargon, on appelle ça "chorégraphier la presse". Avec plus de 350 journalistes accrédités, les services de presse de l'Élysée et de la préfecture du Calvados bûchent d'arche pied depuis plusieurs mois pour organiser le travail les médias et journalistes qui couvrent les 75e commémorations du débarquement.

Des médias du monde entier

BBC, CNN, Al Jazeera… Tous les grands médias internationaux seront là. Mais aussi des Russes, des Brésiliens, des Émiraties…

Parmi ces correspondants, Catherine Field pour la radio NewtalkZB en Nouvelle-Zélande : "Nous sommes un pays très loin de l'Europe, mais notre engagement dans les deux guerres mondiales était immense pour le nombre d'habitant sur nos îles." nous explique la journaliste. "J'ai un souvenir très ému, il y a 5 ans pour le 70e D-Day. C'était à Bayeux où une cérémonie en hommage au vétéran Néo-zélandais était donnée à la cathédrale. Sur la route, les habitants s'étaient rassemblés et acclamaient ces héros."

Alvaro del Rio est correspondant à Onda Cero et Antena 3 basé à Madrid : "Même si l'Espagne n'est pas concerné directement par cet événement historique, ça intéresse beaucoup la population, c'est un événement mondial.". Le journaliste espagnol fera des directs toutes les heures pour la radio nationale et des duplexe pour les journaux télévisés : "Même si les cérémonies sont très importantes, on va s'intéresser particulièrement au déjeuner entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Il y a un fort enjeu diplomatique."

Autocar et "pool"

Pour organiser tout ce petit monde, c'est un travail de plusieurs mois. Pour toutes les cérémonies et moment où se trouve le président français, c'est le service de presse de l'Élysée qui aux commandes. Mais la préfecture du Calvados a aussi beaucoup œuvré pour cette organisation.

Avec un tel nombre de journalistes et le niveau de sécurité, impossible que tous prennent la route avec leurs propres voiture. Une grande partie des reporters sont donc transportés par autocar sur les différents lieux de cérémonies.

Dans ce genre d'événement, les services de presse mettent en place ce que l'on appelle des "pool" (piscine en anglais). Pour éviter que trop de journalistes soient présents, les organisateurs choisissent quelques médias qui devront tourner les images et le son pour tous leurs collègues.

