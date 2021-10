Rouen. Près de Rouen, l'ex époux est accusé de violences sur son fils

Le couple est divorcé par consentement mutuel et la justice a convenu d'un hébergement hebdomadaire chez son père, à Montville, pour leur fils commun. Le 26 avril 2016, la mère de l'enfant dépose plainte contre son ex-époux pour violences sur leur fils, lors d'un séjour chez son père dans une période de vacances scolaires. À son retour, l'enfant se plaint de claques, coups de poing et pieds sur les bras, qu'il dit avoir reçus de son père. Des hématomes relevés dans un examen médical octroieront un jour d'incapacité temporaire de travail à l'enfant. Sans attendre une décision judiciaire, la mère de l'enfant lui interdit momentanément toute visite chez son père. Celui-ci dépose alors plainte contre son ex-épouse pour non-présentation d'enfant.

Il récidive

Pensant les choses calmées, l'hébergement du week-end reprend mais, le 5 mai 2016, la mère de l'enfant dépose une nouvelle plainte pour coups à la cuisse, portés par le prévenu sur son fils. Il explique qu'il s'était moqué de lui, et dit à la barre : "J'y suis peut-être allé un peu fort.". Son casier judiciaire fait état de deux mentions pour infractions routières et usage de stupéfiants. Les deux parties s'accordent à dire qu'aujourd'hui, les choses sont apaisées. Pour le procureur de la République, si la situation est à présent calmée, "les deux faits de violences restent avérés". La défense considère que la plaignante "a amplifié la réalité des faits". À l'audience de ce jour mercredi 29 mai 2019, le tribunal relaxe le prévenu pour les faits liés à la première plainte, le déclare coupable pour les faits de la seconde plainte et décide d'une dispense de peine le concernant.

• Lire aussi. Les policiers auteurs de violences "illégitimes" doivent être "sanctionnés"

• Lire aussi. Salarié mort chez Renault Cléon : la justice en demande d'informations

• Lire aussi. Près de Rouen, ils s'acharnent violemment sur leur amie





A LIRE AUSSI.

Que reste-t-il de la guerre 14-18 dans les familles ? Des descendants racontent