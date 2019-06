Solitaire du Figaro : 14e participation pour Alexis Loison

Le top départ de la Solitaire du Figaro, qui fête sa 50e bougie, a été donné dimanche 2 juin dernier, au large de Pornichet, près de Nantes (Pays de La Loire). Cap vers Kinsale, en Irlande, puis la baie de Morlaix, sur la côte ouest de la Bretagne, pour une arrivée à Dieppe en Seine-Maritime prévue autour du 30 juin. Parmi les 47 concurrents, on retrouve plusieurs Normands, dont Alexis Loison, sur son bateau Figaro Bénéteau 3 entièrement financé par la région. Le Rouennais Fabien Delahaye et le Ouistrehamais Éric Delamarre ont, eux aussi, hissé les voiles.

"C'est la course par excellence"

Cette année de cinquantenaire a une odeur particulière pour Alexis Loison… Il disputera sa 14ème solitaire du Figaro. Un énorme challenge pour le skipper de 34 ans, qui a dû reprendre quasiment tout de zéro à bord du Figaro Bénéteau 3. Son engagement reste identique sur ce nouveau voilier : "La Solitaire est vraiment le type de course qui me correspond le mieux. Le jeu est relancé en permanence, il y a du contact. On n'a jamais le temps de s'ennuyer et c'est ce qui fait la beauté de cette course. Cette épreuve est vraiment la course par excellence.".

S'il ne se donne pas d'objectif précis pour le classement, puisque l'épreuve est toujours faite de surprises et de rebondissements, il a, malgré tout, un temps d'avance sur certains en termes d'expérience. La concurrence sera rude : des légendes de la voile comme Loïck Peyron, Alain Gautier ou encore Michel Desjoyeaux lui montreront sans doute la route à suivre…

