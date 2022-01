Législatives 2012 : Pierre Casevitz, candidat de LO dans la 1ere circonscription du Calvados

Agé de 41 ans, il est candidat dans la 1ere circonscription du Calvados, et représentera Lutte ouvrière. Pierre Casevitz est par ailleurs enseignant chercheur. "Je demande aux électeurs d'approuver le programme de luttes que j'ai développé parce que ce sont elles qui changeront la situation", a-t-il déclaré.



Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles. Le député Philippe Duron (PS) en est le candidat sortant.