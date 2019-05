Le 2ème Manche Electro Tour a lieu samedi 1er juin 2019

Le SDEM50 organise sa deuxième édition du "Manche Électro Tour" ce samedi 1er juin 2019.

Les objectifs sont de promouvoir la mobilité durable ainsi que le maillage des bornes de recharge du réseau e-charge50 et de faire découvrir la beauté du territoire de la Manche. C'est un Rallye 100% électrique de 130 km :

Le Rallye "Quand l'Histoire se met au vert" de 130 km : ouvert à tous, il conduira les équipages sur les routes Manchoises à la découverte de notre patrimoine historique et environnemental, au rythme des énigmes, des challenges et des dégustations.

Le Grand Gagnant du Manche Électro Tour ne sera pas l'équipe la plus rapide mais l'équipe ayant parcouru la distance la plus proche du kilométrage fixé et aux connaissances les plus sûres sur le Département de la Manche. Les caches trouvées permettront d'avoir des points "bonus" qui s'ajouteront au kilométrage et aux réponses apportées au questionnaire lors des visites.

Il y a aussi un village de la mobilité durable accessible à tous et gratuit, à Sainte Mère Eglise. Retrouvez de nombreux spécialistes de la mobilité durable qui vous présenteront des voitures électriques, hybrides et à hydrogène et échangeront avec vous sur les nombreuses possibilités de recharges offertes dans le Département et la Région. Seront présentés aussi des gyropodes, trottinettes, vélos..

Ecoutez Lise Bourdon, au SDEM 50, nous présenter cette journée:

Retrouvez plus d'infos sur www.sdem50.fr

