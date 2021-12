Sainte-Mère-Église. Le deuxième Manche Electro Tour spécial D-Day

Le Syndicats Départemental d'Energies de la Manche (SDEM50) proposera le 1er juin une nouvelle édition de son Manche Electro Tour. Cette épreuve d'éco-conduite a pour objectif de promouvoir les véhicules électriques et e sensibiliser le public sur sa consommation d'énergie.

Tout au long d'un parcours de 130 km qui sillonnera les routes empruntées par les Alliés après leur débarquement le 6 juin 1944, les concurrents pourront découvrir différents sites historiques et animations. Cette épreuve est réservée aux propriétaires de voitures électriques mais il est possible de se renseigner auprès d'un garage pour s'en faire prêter une et participer à cette épreuve.

En parallèle, un village d'animations sera monté à Sainte-Mère Eglise pour en découvrir sur les énergies et les projets mis en place par le SDEM50. Il sera notamment possible d'en savoir plus sur les voitures électriques ou à hydrogène.

Aujourd'hui, le département de la Manche est équipé d'une borne de recharge pour les voitures électriques tous les 30 kilomètres grâce à son dispositif e-charge.

Lise Bourdon, responsable communication du SDEM 50 nous explique tout ce qu'il faut savoir sur le Manche Electro Tour. Les inscriptions se font sur le site du SDEM50.