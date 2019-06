Hissez haut! Partez en croisière vers Jersey

À l'occasion des Puces Nautiques de Granville, les 7, 8 et 9 juin 2019, CAP ANGLO et la communauté de communes "Granville Terre et Mer" vous offrent votre croisière habitable vers Jersey.

Sur un voilier de 14 mètres, vous intégrez un équipage, participez à la vie à bord (manœuvres de pont, de voile, de mouillage), vos abordez à votre rythme la lecture des cartes, le calcul des marées…

Activités à bord :

Participez aux manœuvres, faites marcher le voilier, perfectionnez-vous aux techniques de navigation, devenez un observateur privilégié de la nature marine, musique…

Activités à terre :

Visite des îles, promenade, baignade, stand-up paddle*, bronzage et farniente sur les plages de sable, visite de musée, de jardin botanique…

Les plus :

Une aventure humaine et conviviale.

Des skippers professionnels avec de l'expérience.

Découvrez des sites authentiques au cœur des plus fortes marées d'Europe.

Participez aux manœuvres et à toutes les actions du bord.

Découvrez la vie en voilier.

Visitez les îles Anglo-Normandes.

Apprenez à naviguer.

Cadeau d'une valeur de 352 € comprenant hébergement, la présence d'un chef à bord, la pratique et la découverte de la voile et de la navigation.

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TO au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 07 juin 2019 entre 8h et 8h30 dans Normandie Matin.