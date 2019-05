Des Havrais au festival de Cannes : "une expérience incroyable !"

Alain Delon, Marion Cotillard, Eva Longoria, Brad Pitt, Tarantino… les stars se sont succédées sur le tapis rouge du festival de Cannes 2019. À quelques mètres d'elles : la Normandie. La région était bien représentée cette année avec la présence de l'agence Normandie images mais aussi de cinq Havrais (Seine-Maritime), du 17 au 23 mai 2019. Trois d'entre eux font partie des jeunes de l'association Du grain à démoudre de Gonfreville-l'Orcher qui organise des ateliers autour du cinéma pendant les vacances et un festival, en novembre, dans l'agglomération havraise. Ils étaient accompagnés du coordinateur du festival havrais, William Tasse. Sur place, ils ont retrouvé un autre Havrais : Nathan Lepiller, présent à Cannes car à l'affiche du dernier film de Christophe Honoré, Chambre 212.

Ces jeunes ont obtenu des "accréditations cinéphiles" et étaient ambassadeurs de la Région Normandie. Pendant six jours, ils ont visionné les films de l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) puis en ont débattu avec les autres spectateurs. Ils ont aussi décroché quelques places pour voir les films en compétition. "On a essayé d'en voir quatre par jour mais c'était trop compliqué" et ce, malgré les accréditations, raconte l'un d'eux, Rowan Collard.

"Ça m'a encore plus donné envie de travailler dans ce milieu"

Le jeune homme de 20 ans, passionné de cinéma, se rendait pour la première fois dans ce lieu mythique du 7e art. "Au début, on ne sait pas où on est, raconte-t-il, des images encore plein la tête. On est dans le lieu dont on entend parler à la télé et y être, c'est vraiment impressionnant ! Il faut deux trois jours d'adaptation mais une fois qu'on est dedans, on est vraiment content et on a envie de faire plein de films, d'en regarder plein !" Il avait toujours rêvé de se rendre sur place et il n'a pas été déçu : "J'ai trouvé cette expérience incroyable et ça m'a encore plus donné envie de travailler dans ce milieu. Ça m'a redonné un boost dans 'mon amour' pour le cinéma." Il compte d'ailleurs poursuivre ses études dans ce domaine.

En attendant, il aura de quoi s'occuper avec l'organisation du prochain festival Du Grain à démoudre. Le travail a même déjà commencé pour William Tasse, coordinateur de l'événement, qui était à Cannes pour faire une première sélection de films "au marché du film de Cannes", un salon qui se déroule en parallèle du festival. La tache reviendra ensuite aux jeunes de l'association (entre 12 et 25 ans) de choisir définitivement tous les films qui seront projetés en novembre prochain au Havre, à Gonfreville-l'Orcher, Harfleur et Montivilliers.

