Mortagne-au-Perche. Une solution s'esquisse pour l'entreprise Mousset

Après plus de 5 heures de réunion dans les locaux de la préfecture de l'Orne à Alençon mardi 28 mai 2019 après-midi, la piste d'une solution semble se dessiner pour l'entreprise Mousset, victime d'un incendie, et dont les dirigeants envisageaient quelques heures plus tôt de mettre la clef sous la porte.