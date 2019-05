Kino D-Day à Caen : après 10 jours de tournage, la projection !

Dix jours pour tourner, monter et projeter un court-métrage sur le débarquement en Normandie. C'est le principe même du Kino D-Day, un événement placé sous le patronage de l'Unesco. Cinq réalisateurs venus d'Italie, d'Angleterre et de France ont participé à cette aventure. Samedi 1er juin 2019, le fruit de leur travail sera projeté au château de Caen, où ils sont en résidence.

"Make movie, not war"

Pour ce 75e anniversaire du débarquement, le cinéma le Lux et Landing Production entendent porter une ambition d'animation audiovisuelle forte, afin d'agir en soutien des valeurs de paix et de liberté. Le Kino D-Day permet de pérenniser la mémoire historique, par la médiation de la jeune génération, et de diversifier les regards portés sur l'événement, par la présence des réalisateurs étrangers.

Samedi 1er juin 2019 à 22 h 30 au château de Caen. Projection gratuite. Plus d'infos : landingproduction.com