Saint-Lô. Groupe A, chasse à la première place de la Coupe du monde

Sortir premières du groupe, tel sera l'objectif des Françaises et des Norvégiennes, favorites évidentes pour la qualification face aux deux autres formations de Corée du Sud et du Nigéria qui apparaissent inférieures au coup d'envoi de cette compétition. Mais pour être les meilleures, il faut battre les meilleures comme on dit. Il y a donc fort à parier que la première date décisives pour la France et la Norvège dans leur aventure, soit justement leur confrontation, le mercredi 12 juin à Nice, lors de la seconde vague de rencontres.

"Je sais que le groupe n'aura rien d'aisé et je n'imaginais pas autre chose. Maintenant, le but est d'aller le plus loin possible," n'a de cesse de répéter Corinne Diacre qui sait que le duel face aux Norvégiennes pèsera plus lourd qu'un simple match. Soit ses Françaises posent les jalons d'un grand parcours, soit elles se mettent en difficulté en vue de la phase finale. Et l'idée est identique chez les Vikings qui elles aussi connaissent l'importance du classement de groupe.

Reste à savoir si le Nigéria et la Corée du Sud auront un rôle de trouble-fête à jouer ? Pas certain.

A LIRE AUSSI.

Bleues: Diacre snobe la pépite Katoto pour le Mondial