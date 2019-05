Pascal Martin évoque sa succession au Département de Seine-Maritime

La Seine-Maritime aura très bientôt un nouveau président. "Dans les toutes prochaines semaines nous aurons désigné une ou un candidat pour me succéder pendant les 18 derniers mois du mandat, annonce Pascal Martin, à la tête du conseil départemental depuis avril 2015. La majorité est une majorité soudée, avec des personnalités différentes mais avec la volonté de poursuivre notre programme."

Futur sénateur

Si l'ancien maire de Montville et actuel conseiller départemental dans le canton de Bois-Guillaume doit laisser la présidence du Département, c'est qu'il va prendre la direction du Sénat. Pascal Martin va prendre le fauteuil de Charles Revet qui "a choisi de mettre fin à son mandat avant l'échéance prévue en octobre 2020", explique-t-il.

Pascal Martin figurait en quatrième position sur la liste de l'Union de la droite et du centre lors des élections sénatoriales de 2014. "J'y ai longuement réfléchi, on en a discuté avec Charles Revet et donc, sa décision étant prise, je devrais rejoindre le Sénat avant la fin de l'année."

Engagé dans la politique locale depuis plus de 25 ans, Pascal Martin souhaite rejoindre les bancs du Sénat depuis quelques années. "Ma logique a été de solliciter les suffrages des grands électeurs, les maires des communes, pour, un jour, accéder à la Haute assemblée", poursuit-il après avoir engagé cette démarche à deux reprises, sans succès jusqu'à présent.

