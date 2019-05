Après la pyramide du Louvre, l'artiste JR choisit Sassetot-le-Mauconduit

"Il y a des projets au fin fond du Népal, à New York, Taïwan… et bientôt à Sassetot-le-Mauconduit !" Quand elle raconte son aventure et celle de sa commune, Charlène Canchel, bibliothécaire et adjointe au patrimoine, a un grand sourire aux lèvres. Mi-mai 2019, elle a appris que le projet photographique qu'elle a lancé avait été sélectionné par le célèbre artiste JR qui a récemment fait la Une des médias du monde entier pour son trompe-l'œil sur la pyramide du Louvre.

Come discover the Great Pyramid this weekend @MuseeLouvre pic.twitter.com/aHgwmx4d1a — JR (@JRart) 30 mars 2019

Depuis dix ans, la bibliothécaire organise des événements culturels pour faire vivre cette petite commune de Seine-Maritime. Cette année, l'objectif était de faire participer les quelque 1 200 habitants en organisant une grande séance photo. Mais l'idée a pris une autre tournure lorsque la photographe Claire Paesen, alias Cédébé, lui a exposé le projet de JR. En 2010, l'artiste français a reçu le prix TED assorti d'une importante somme d'argent. Il a alors créé Inside out Project qui met en lumière le travail photographique et le message porté par des associations et des collectivités.

Plus de 10 % des habitants ont participé

Sassetot se porte candidate et Claire Paesen réalise la séance photo les 4 et 5 mai. "La réussite du projet tenait à la participation des habitants", souligne la Charlène Canchel. Et elle n'a pas été déçue : 135 femmes et hommes, adultes et enfants, y ont participé. "Ça fait plus de 10 % des habitants donc c'est une grande réussite ! C'est un petit village mais dynamique", se réjouit Stéphanie Hache, adjointe à la culture.

Le message porté par la commune concerne son abandon. "On est un village de campagne de plus en plus isolé en termes de moyens, d'éducation ou encore de culture mais on veut rappeler qu'on est là et qu'on a les mêmes attentes que n'importe qui, explique Charlène Canchel. Ne nous oubliez pas !"

Un message qui a visiblement tapé dans l'œil de JR et de ses équipes puisqu'une dizaine de jours plus tard, la réponse leur revient : la petite commune est sélectionnée !

"Un petit village peut avoir de grands projets"

Les portraits des habitants seront affichés dans toute la commune et aux alentours. Le partenariat avec JR permet à Sassetot de les imprimer sur un support de qualité et en grand format. De plus, l'appellation Inside out sera apposée sur les portraits, de quoi faire venir quelques connaisseurs. Mais surtout, "JR et son équipe vont porter notre message : un petit village peut avoir de grands projets. Ils vont montrer notre village, nos photos et n'importe qui dans le monde verra ce qu'il se passe ici, s'enthousiasme Charlène Canchel. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des conséquences énormes mais symboliquement, cela a un bel intérêt."

Désormais, les Sassetotais attendent de découvrir leur portrait, gardé caché pour le moment, avec plus ou moins d'impatience. "J'ai apprécié l'idée, j'ai trouvé cela fédérateur et on s'est amusé à prendre des pauses, jouer les stars mais souvent j'ai peur du résultat ! plaisante Annie Barthélémy, institutrice à Sassetot. Je ne me rends pas compte de ce que cela va donner, ça va être la grosse surprise !" Rendez-vous les 22 ou 23 juin pour le début de l'installation !