Transferts : les premiers bruits au SM Caen

Trois arrivées sont pour le moment dans les cartons au SM Caen. La première est acquise et concernent le latéral droit de Nancy, Jean Calvé. Formé à Sochaux, ce banlieusard parisien de naissance a ensuite fait parler le lui avec Le Mans où il éclata en Ligue 1, alignant 62 matchs en deux saisons. La suite de sa carrière est moins reluisante. Quatre clubs (Nancy, Lorient, Grenoble et Sheffield) pour un manque de stabilité flagrante et des soucis relationnels à répétition avec ses entraîneurs. Son retour à Nancy en 2010 marque le clash avec Pablo Correa. Jean Fernandez l'an dernier, n'en fera pas plus usage avec un total de 8 matchs joués en deux saisons. A 28 ans, Calvé vient à Caen pour se relancer. A savoir maintenant si cette relance sera effective.

La seconde arrivée potentielle n'en n'est qu'au stade de la rumeur et concerne l'international algérien Youcef Belaïli. A 20 ans seulement, le joueur du MC Oran a refusé en début de semaine une offre de l'Espérance de Tunis, club majeur du continent africain. C'est lui-même qui a confié, à Mosaïque FM, les raisons de ce revirement en dévoilant qu'il était également approché par Malaga en Espagne et surtout par Caen en France. Et toujours selon ses déclarations, les conditions salariales et contractuelles seraient les meilleures en Normandie.

Enfin, la troisième arrivée éventuelle n'est autre qu'un retour, celui de Thibault Moulin. Prêté à Châteauroux la saison dernière, Moulin est devenu un rouage majeur de l'équipe berrichonne. Les dirigeants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en demandant de lever l'option d'achat du joueur. Et ce qui semblait acquis avec un transfert définitif du Flérien d'origine dans le Berry pourrait être revu dans les prochains jours avec un retour pressenti en milieu de terrain à Caen, retour qui pourrait signifier la non prolongation officielle de Nivet voire de Proment.