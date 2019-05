Stéphanie Yon-Courtin élue eurodéputée

Plusieurs candidats et élus se sont succédé dans les studios caennais de Tendance Ouest dimanche 26 mai afin de commenter les premiers résultats des élections européennes (lire ci-dessous). Face à la déroute du PS, la députée socialiste Laurence Dumont a immédiatement appelé à l'union de la gauche à l'avenir, "le seul chemin possible". "C'est un échec, a admis quant à lui le sénateur Pascal Allizard, également président de la fédération départementale des Républicains, on va avoir un travail de fond à faire sur le projet de reconstruction et d'alliance". Délégué départemental du Rassemblement National, Emmanuel Norbert-Couade, dont le parti arrive en tête, estime que "c'est une victoire qui sera porteuse pour les élections locales qui viennent". Satisfaction pour Stéphanie-Yon Courtin, maire de Saint-Contest, élue eurodéputée LREM. Pour elle, malgré la victoire du RN, "il y a un vrai mouvement pro européen".

A LIRE AUSSI.

Européennes : Anne d'Ornano soutien Stéphanie Yon-Courtin (LREM)

Le poids des principales forces eurosceptiques à travers l'UE

Merville-Franceville: le Maire réfute les panneaux électoraux

Le premier ministre Édouard Philippe en meeting à Caen

Le FN a-t-il organisé un système pour rémunérer ses permanents?