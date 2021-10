Rouen. Football : le FC Rouen déjà très actif sur le marché des transferts

Assurés de monter en National 2 lors de la prochaine saison 2019-2020, le staff des Diables Rouges s'est déjà mis en quête pour son effectif avec déjà plusieurs resignatures et deux arrivées à noter.

Si Fred Dambi, Jonathan Monteiro, Abdeljalil Sahloune et Clement Bassin se sont empressés de prolonger l'aventure chez les Rouges et Blancs, deux nouvelles recrues ont déjà été annoncées et pas des moindres.

Ainsi, la première recrue à avoir signé n'est autre que l'ancien attaquant de QRM Nicolas Barthelemy qui possède déjà une grosse expérience en National et Ligue 2 et la 2ème recrue est un ancien de la maison rouennaise à savoir le milieu de terrain Nicolas Burel qui a déjà évolué au sein du club entre 2008 et 2013.

en attendant d'autres informations, le FC Rouen terminera sa saison ce samedi 25 mai 2019 avec un match de gala pour fêter les 120 ans du club.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : Le HAC paye son recrutement raté

Tennis de table : le SPO Rouen version 2019-2020 se dévoile

Coupe de France: Nice, éliminé, commence mal l'année

Football : le FC Rouen surpris par Alençon

Football transferts : encore trois nouvelles recrues pour Quevilly Rouen Métropole