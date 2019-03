Tennis de table : le SPO Rouen version 2019-2020 se dévoile

La saison 2019 n'est pas encore terminée, mais ça s'agite déjà en coulisses. Le mardi 5 mars 2019, le président du SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime), Dominique Fache, a fait le point sur les départs et les arrivées dans l'effectif qui devrait toujours évoluer en Pro A masculine la saison prochaine.

Ils s'en vont

Après deux saisons avec le SPO Rouen, le champion de France 2017 et champion d'Europe 2016, Emmanuel Lebesson laisse sa place de n°1. "Lebesson nous a aidé à maintenir notre niveau en Pro A", confie Dominique Fache, qui va donc opérer un grand changement dans l'équipe.

Toujours au rayon des départs, Enzo Angles, le jeune joueur de 23 ans, ne sera resté qu'une année avec les Coyotes Rouennais. "Nous voulons une équipe homogène avec des joueurs parmi le Top 100 pour avoir plus de possibilités de jeu. Enzo était le seul à ne pas avoir eu de titre national", justifie le président.

Ils arrivent

Pour combler ces manques, le staff frappe un grand coup avec deux recrues qui ne sont pas complètement inconnues des spectateurs locaux. En effet, à 14 ans, le jeune Alexandre Robinot a fait ses premiers pas dans le championnat professionnel avec les Rouennais. Fort de son titre de champion de France 2018, il va revenir dans cette équipe.

Le public rouennais retrouvera le jeune Alexandre Robinot. - Romain Flohic

Il sera épaulé par Çan Akkuzu, qui, après être passé par Cergy-Pontoise, vient de devenir champion de France 2019 et revient sur les terres qui l'ont vu progresser. Bon espoir européen (n°73 mondial), Can Akkuzu s'entraîne dans un bon centre en Allemagne, il a donc tous les atouts pour y arriver et pousser le SPO au sommet de la Pro A. "Notre projet d'équipe est plus ambitieux et sera sur un plus long terme que précédemment. C'est une fierté pour le SPO d'avoir les deux derniers champions de France, notre but sera de les accompagner aux JO de Paris 2024 et pour nos spectateurs rouennais, ils pourront observer leur progression au fil des rencontres", apprécie déjà Dominique Fache.

Ils restent

Pour guider les deux jeunes recrues, Robert Gardos, qui vient de récupérer son titre de champion d'Autriche, et Jesus Cantero, ancien champion d'Espagne, resteront au club. Également coach cette saison, l'Espagnol laissera cette casquette l'année prochaine pour se concentrer sur son jeu. En attendant de trouver un nouveau coach et d'accueillir ses recrues, le SPO doit encore disputer six matches dans le championnat actuel. La prochaine rencontre se jouera contre La Romagne, une rencontre qui départagera deux équipes qui sont cinquième avec chacune 25 points.

L'expérimenté Robert Gardos continue avec le SPO. - Romain Flohic