Le Havre : des jardins pour les résidents de Flaubert

Créer des espaces de bien-être au sein d'une unité de soins de longue durée : c'était l'objectif du projet culture santé Au fil des saisons… initié par le Groupe Hospitalier du Havre (Seine-Maritime) pour sa résidence Les Terrasses Flaubert. Il s'agissait d'embellir et de végétaliser des espaces extérieurs de l'établissement. Un patio et une terrasse ont été aménagés : fleurs, arbustes, arômes, fontaines, décoration et parcours sensoriel. Le travail a été réalisé par le personnel soignant, les résidents et un trio d'artistes (Marion, artiste paysagiste, Stéphanie Buttier, artiste plasticienne et Dorian Guerin, architecte).

Après trois ans de travaux, l'ensemble des aménagements a été inauguré jeudi 23 mai 2019.

Le patio devient un vrai lieu de détente. - Gilles Anthoine

Un outil thérapeutique

Un parcours sensoriel a été imaginé dans le patio central de la résidence. Il peut être utilisé par des personnes handicapées et se veut ludique et récréatif. Ont également été installés des carrés de jardins pour un potager et pour des fleurs. Les résidents plantent des fruits, des légumes et des herbes aromatisés qu'ils dégustent ensuite. Des œuvres d'art en céramiques ont aussi été construites lors d'ateliers.

Des oeuvres en céramique ont été construites par les résidents. - Gilles Anthoine

L'objectif est réellement de créer des espaces de bien-être pour les résidents, mais également pour les familles. C'est aussi, clairement, un outil thérapeutique.

