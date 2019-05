Cany-Barville : la maison de santé sur la bonne voie

Jeudi 23 mai 2019, la municipalité de Cany-Barville (Seine-Maritime) organise sa réunion publique annuelle pour évoquer les grands dossiers de la commune. Elle est traditionnellement programmée après le vote du budget. Pour cette année 2019, il sera question de ce budget communal, du déploiement de la fibre optique (le réseau s'installe et des démarchages sont en cours auprès des habitants pour installer des boîtiers de dérivation) ou encore de la prochaine maison de santé.

Une maison de santé pour 2020

La maison de santé est un vieux projet de Jean-Pierre Thévenot, le maire. Il y a pensé dès sa première mandature en 2011. L'élu avait été alerté par les pharmaciens du village sur les départs à la retraite de certains médecins. Après différentes péripéties, l'accord de l'ARS a été donné en 2017. Le permis de construire sera déposé entre fin mai et début juin 2019 pour un début des travaux en octobre ou novembre 2019. Le pôle de santé libéral et ambulatoire devrait être livré entre octobre et novembre 2020.

Écoutez Jean-Pierre Thévenot, le maire de Cany-Barville :

Les plans de la future maison de santé de Cany-Barville, réalisés par En ACT Architecture. - Gilles Anthoine

Un quartier réhabilité

La maison de santé sera installée derrière la mairie. C'est en fait tout le quartier qui sera réhabilité avec en plus la création d'un square. Le bâtiment sera construit sur trois étages (avec un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée parking et un premier étage). Le pôle de santé libéral et ambulatoire accueillera cinq des sept médecins de la commune, huit infirmières, une chirurgienne-dentiste, un kiné, un podologue, un psychologue, un sophrologue et un ostéopathe.

Réunion publique de la municipalité de Cany-Barville - jeudi 23 mai 2019 à 18h30 à la salle du Baillage de Caux.

