Audrey Tesson, guitaristeaux côtés de Jenifer

Ça fait une vingtaine d'années qu'Audrey Tesson est tombée dans la musique. "Mes parents voulaient que je joue d'un instrument et j'ai commencé par la guitare", se souvient la jeune femme de 27 ans. Elle poursuit au fil des années et commence à composer lorsqu'elle a 13 ans puis des projets se mettent en place.

Une "expérience

incroyable"

Audrey Tesson se lance dans une carrière solo mais reste attentive aux castings. "J'avais envoyé une vidéo d'une composition libre pour faire la première partie d'un artiste", explique la guitariste qui n'a pas été prise à l'issue. Mais, selon elle, la vidéo aurait tourné dans le milieu jusqu'à ce qu'elle soit contactée pour une tournée d'un artiste "sans que je sache de qui il s'agissait et sans que je pose la question". Elle accepte et, en juin 2018, elle passe une audition à Paris devant un jury de six personnes. "J'ai joué des morceaux devant eux, c'est une expérience incroyable car c'était ma première grosse audition parisienne", se remémore Audrey Tesson. Puis, lorsqu'elle a appris qu'il s'agissait de travailler avec la chanteuse Jenifer, "c'était une surprise, j'étais très heureuse de rencontrer une artiste qui est ancrée dans la culture musicale". La guitariste vit donc sa première tournée : "Il y a un niveau d'exigence élevé mais nous sommes bien entourés. Je m'éclate !" Cette tournée doit prendre fin au mois de décembre. "Si on peut se retrouver après et repartir sur un nouveau projet, ça serait intéressant", avance Audrey Tesson qui, en parallèle, va sortir un EP en solo en septembre.

