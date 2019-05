Magic System, les incontournables 

Depuis plusieurs années, Magic System est indissociable de l'été. Voyage garanti et ambiance de folie, nous allons " Bouger, bouger" avec Magic System avant que le ciel ne s'embrase de bouquets d'artifices. C'est Dj Sem qui a choisi Magic System pour apporter le joie indispensable à un été digne de ce nom en collaborant avec le groupe sur le titre "Jeans et baskets". Depuis plus de 10 ans, Sem est un Dj, compositeur et producteur. Il a collaboré auparavant avec les noms les plus prestigieux et symboliques de la scène urbaine tels que Lartiste, Lacrim, Mister You, Tunisiano, Matt Houston... En 2017, le titre "Mi corazon " a permis à Dj Sem de présenter au grand public Marwa Loud, la révélation pop-urbaine du moment. Magic System à la sauce Dj Sem : ça va chauffer à Granville.

A LIRE AUSSI.

D'Abidjan au succès international, Magic System fête ses 20 ans

Tendance Live à Granville : la programmation dévoilée

Tendance Live à Alençon : la programmation dévoilée

NBA: Golden State, un âge d'or qui ne fait que commencer