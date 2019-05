Nouvelle édition de la nuit des sports ce jeudi 23 Mai 2019 à Caen

La ville de Caen vous invite à faire de l'exercice de nuit ce jeudi 23 Mai 2019 : “La nuit des sports” est de retour ! Enfants et adultes pourront se rendre au stade Hélitas (éclairé de manière traditionnelle) pour prendre part aux programmes artistiques ou sportifs proposés en nocturne. Ce rendez-vous offre différents avantages comme l'entière gratuité du site ou encore le fait de pouvoir participer sans avoir d'appétences particulières.

Aristide Olivier, Maire adjoint en charge de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante à Caen nous donne plus de détails et évoque quelques-unes des nombreuses activités possibles sur place :

En famille, entre amis, avec vos enfants ou vos grands-parents ce jeudi vous trouverez forcément un divertissement adapté pour vous. Pourquoi pas tester l'une des nouveautés comme le blackminton, un dérivé nocturne du badminton ou même tester le laser-game nocturne, où seul quelques faisceaux de lumières seront visibles. Jeux athlétiques décalés, gyropode ou même de la danse sont au programme. La liste complète des activités est disponible sur caen.fr.

Pensez simplement à chausser des baskets et enfiler une tenue qui vous permettra de bouger facilement.