Seine-Maritime : Instable, il cherche à se venger de sa petite-amie

Les faits remontent au 1er octobre 2018. Le prévenu commet alors son premier délit quand une de ses victimes, qui rentrait de son travail à Cailleville, au volant de son véhicule, voit une voiture lui couper la route. Mécontent, il klaxonne, mais le prévenu sort une arme à feu avec laquelle il tire deux fois en direction de la victime, sans conséquence, heureusement. L'agressé note le numéro d'immatriculation du véhicule fautif et le communique aux gendarmes, qui ne tardent pas à remonter jusqu'à son propriétaire. Quand la voiture est retrouvée, un individu s'enfuit. Des voisins expliquent qu'il s'agit du petit ami de leur fille et qu'ils ne veulent plus qu'il la voit, compte tenu de troubles psychologiques dont elle souffre.

Il persiste et s'acharne

Le 29 novembre 2018, le prévenu prend du carburant dans une station-service et part sans payer. la caméra de surveillance le filme et il est reconnu par ses proches, mais s'enfuit encore et se cache. Le lendemain, c'est le véhicule du père de sa petite amie qui est incendié, un voisin le voit sur les lieux. Il est finalement interpellé et placé en garde à vue, au cours de laquelle il nie les faits. Son casier judiciaire fait état de deux condamnations pour violences et menaces de mort. Pour la partie civile, le prévenu se perd "en mensonges et accusations infondées". Le ministère public dénonce une conjonction des faits qui décrit "un profil inquiétant". Pour sa défense, cette affaire "manque cruellement de preuves tangibles". Après délibération, le tribunal le relaxe du fait de destruction par incendie mais le déclare coupable de vol de carburant en lui infligeant une peine amende de 400 euros.

