Rouen : il tient des propos homophobes à l'encontre d'une contrôleuse de bus

C'est le 30 juillet 2018 que la police est appelée à la demande de la TCAR de Rouen pour un incident dans un bus. Un passager est désigné comme fraudeur et fauteur de troubles et a voulu échapper au contrôle des titres de transport. La fraude étant constatée, il s'énerve lorsqu'il est sommé de décliner son identité, insulte les agents et tient des propos clairement homophobes à l'encontre d'une contrôleuse. En outre, il crache au visage des agents en attendant les policiers tout en proférant des menaces de mort. Interpellé, il est placé en garde à vue au cours de laquelle on constate que son casier judiciaire affiche déjà 18 condamnations pour violences et outrages.

La video confirme

Les propos racistes et homophobes sont confirmés par la vidéo surveillance du bus. On voit et entend distinctement le mis en cause déclarer: "ne me parle pas, sale lesbienne." Devant de tels propos, l'agent contrôleuse est en état de choc. Elle obtiendra deux jours d'incapacité temporaire de travail. Pour la partie civile, "l'attitude et les propos tenus sont abjects", tandis que le procureur de la République constate que le prévenu est "un récidiviste de la violence inutile et inacceptable". En l'absence de défense à l'audience du jeudi 16 mai 2019, le tribunal déclare Michel Membe, 32 ans, coupable et le condamne, compte tenu de ses antécédents judiciaires, à une peine de deux mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Paris: un marché de Noël sans Marcel Campion

Le forain Marcel Campion fait scandale avec des propos homophobes

Le marché de Noël de Paris en suspens après la polémique Campion

Homophobie: "année noire" pour les personnes LGBT en 2018

Pénaliser les clubs pour des chants haineux: possible mais pas suffisant