80km/h : l'Orne s'impatiente !

L'annonce de la fin de la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes départementales, jeudi 16 mai 2019 par le Premier Ministre, n'est-elle qu'un coup de bluff ? Le député Les Républicains de l'Orne Jérôme Nury s'interroge : en février 2018, il avait déposé une proposition de loi qui suggérait de laisser les présidents de départements décider… Un projet qui, au mois de juin, avait été unanimement rejeté par LREM.

Le projet parlementaire refusé est finalement proposé par le 1er Ministre !

Finalement, c'est ce projet qu'Édouard Philippe vient de proposer, tout en exigeant que "la limitation à 90km/h soit systématiquement assortie de mesures garantissant le plus haut niveau de sécurité routière possible", et mettant les élus locaux bien "en garde sur leurs responsabilités". Le député LR de l'Orne s'interroge donc sur cette annonce du 1er Ministre : quand et comment pourra-t-elle réellement être mise en œuvre ? Écoutez Jérôme Nury :

Dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités, l'Assemblée nationale a, en effet, donné compétence aux présidents de département et aux préfets pour relever la vitesse maximale autorisée.

"Si les présidents de conseil départemental souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient"

Si le projet de loi d'orientation sur les mobilités sera examiné dans les prochains jours à l'Assemblée nationale, certains élus locaux s'interrogent sur la possibilité légale - ou pas - de pouvoir laisser les présidents de département déroger à une vitesse qui sera supérieure aux 80km/h. En effet, 80km/h restera la vitesse maximum légalement autorisée en France, en vigueur notamment sur les routes nationales…

Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne, fait partie des 30 présidents de départements qui avaient réclamé un retour aux 90km/h. Lui, parle de posture, tout en évoquant aussi un possible transfert de la gestion des routes nationales aux départements :

