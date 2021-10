Caen. Gilets jaunes acte 27 : trois interdictions de manifester à Caen

Ce samedi 18 mai 2019, c'est l'acte 27 du mouvement des gilets jaunes. Un samedi comme un autre ? Pas tout à fait, puisque cela fait maintenant six mois que le mouvement des ronds-points a débuté.

Cette semaine encore et pour la septième fois, la préfecture a publié un arrêté visant à interdire toute manifestation dans plusieurs zones stratégiques. Elle concerne le centre-ville, ainsi que les ronds-points de la porte d'Espagne à Ifs et Lazzaro à Colombelles. (voir carte ci-dessous)

Un tournoi de pétanque organisé par les gilets jaunes

De leur côté, les gilets jaunes prévoient de se rassembler dès 9 h 30 au stade de Bretteville/Odon pour un tournoi de pétanque "inter-ronds-points". Sur les réseaux sociaux, ils ont prévu de se réunir dès midi au conservatoire de Caen, pour un départ de manifestation à 14 heures.

La préfecture rappelle que que toute infraction de cet arrêté est passible de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende pour les organisateurs, et une amende de 135 euros pouvant être minoré ou majoré jusqu'à 750 euros pour les participants.

