Opéra. Le chef-d'œuvre Eugène Onéguine revisité à l'Opéra Rouen Normandie

Cette mise en scène audacieuse du chef-d'œuvre de Tchaïkovski transpose le drame d'Eugène Onéguine à l'époque de l'investiture de Poutine.

Une mise en scène audacieuse

"C'est dans un appartement communautaire de St-Petersbourg que se déroule l'intrigue", explique Marc Salmon, assistant de la metteure en scène Marie-Eve Signeyrole. "Les murs sont effacés, seul le marquage au sol laisse comprendre au spectateur l'emplacement des cloisons et tout ce qui se passe sur le plateau est filmé et retransmis en direct grâce aux captations d'une caméra zénithale".

Ce dispositif met l'accent sur l'absence d'intimité : "De cette façon on surplombe véritablement la scène. Les protagonistes sont observés par les spectateurs comme des insectes dans un vivarium". Sans trahir l'histoire, cette mise en scène souligne la dimension sociale du drame. "Eugène Onéguine, c'est aussi le choc des extrêmes, entre l'opulence et la misère. On reconstitue ainsi un contexte social finalement proche du contexte originel de l'opéra."

Vendredi 24 et mardi 28 mai 2019 à 20 heures, dimanche 26 mai à 16 heures au Théâtre des arts à Rouen. Tarifs: de 10€ à 68€. operaderouen.fr