Voiture en feu sur l' A13 : la conductrice était alcoolisée

Un accident ce dimanche matin, vers 06h30, sur l’ A 13, au niveau de Pont-l’Evêque en direction de Paris. Une conductrice a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule s'est ensuite embrasé. La femme âgée de 38 ans, avait de l’alcool dans le sang, légèrement blessée au visage elle a été transportée au centre hospitalier de Lisieux.

L'Autoroute a été neutralisée le temps pour les secours d'intervenir. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la sortie et de route et de l'embrasement de la voiture.