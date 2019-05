Le Parc Normandie-Maine ambitionne une labellisation par l'Unesco

Il aspire à devenir labellisé par l'Unesco : le Parc Normandie-Maine, classé parc naturel régional depuis 1975, veut devenir un Géoparc : ce serait une reconnaissance internationale pour la qualité de ses paysages et surtout de ses particularités géologiques. Il serait le premier en France, en dehors des zones de montagne…

Une reconnaissance mondiale

Sur tout son territoire, le parc, qui est implanté sur 2 régions et 4 départements, multiplie les réunions d'information à ce sujet durant le mois de mai 2019 : de la Sarthe à la Manche et à l'Orne. Écoutez Laurent Marting, Conseiller départemental de l'Orne, Conseiller régional de Normandie, et vice-président du Parc naturel régional Normandie-Maine :

Le Parc naturel régional Normandie-Maine adressera une lettre d'intention à l'Unesco en juin 2019 et présentera sa candidature au mois de novembre suivant, pour une réponse espérée en avril 2021. Cette reconnaissance apporterait une plus-value économique, et participerait ainsi à l'attractivité de notre région.

