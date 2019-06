Tendance Live à Granville : c'est ce soir !

C'est désormais une tradition : chaque année, Tendance Ouest donne rendez-vous à la Normandie pour le plus grand concert gratuit de l'année ! Ce soir, vendredi 14 juin 2019 à Granville (Manche), 12 groupes et artistes sont présents, face à la mer, pour une nouvelle édition du Tendance Live. Rendez-vous dès 20 heures.

L'affiche officielle du Tendance Live Granville 2019. - Jean-Baptiste Bancaud

Bilal Hassani. Le jeune homme s'apprête à représenter la France à l'Eurovision en Israël avec sa chanson "Roi". Il connaît déjà Granville pour y avoir séjourné quelques jours cet hiver, lors de son travail sur son 1er album. Il sera l'un des talents à découvrir de cette édition 2019.

Arcadian. La folie arcadienne va encore s'emparer du Tendance Live ! Avec deux Tendance Live à son actif, le Trio révélé par The Voice est fidèle à Tendance Ouest. Après Montivilliers et Cherbourg, Arcadian va découvrir Granville avec, dans ses bagages, le premier extrait de son deuxième album : la chanson "Bonjour, Merci".

Magic System. Avec eux aussi, ça va "Bouger Bouger". Depuis le Premier Gaou des années 2000, le groupe Ivoirien n'a jamais quitté le devant de la scène. Nul doute que Magic System sera au rendez-vous pour faire danser Granville !

Skip The Use. Ceux qui ont vu Mat Bastard sur scène en 2017 à Granville s'en rappellent encore, tant le chanteur avait enflammé le Tendance Live. Skip Te Use à peine reformé, le duo nordiste est attendu de pied ferme dans la Monaco du Nord avec, au passage, son nouveau single.

Renan Luce. Son quatrième album sortira à la fin du mois de Mai 2019. Ce sera la première fois que Renan Luce se produit sur la scène d'un Tendance Live : l'occasion pour le public normand d'entendre ou de réentendre quelques-unes de ses chansons, dont certaines ont marqué les quinze dernières années, à l'image de cette fameuse Lettre.

Chimène Badi. Elle est de retour dans les bacs depuis le 19 avril avec "Chimène" son dernier album, "le plus beau de ma carrière" dit-elle. Le public de Granville aura sans aucun doute les yeux de… Chimène pour la chanteuse, qui foulera elle aussi la scène du Tendance Live pour la 1re fois.

Lautner. Axel et Sacha, 20 ans, se connaissent depuis l'école primaire. Depuis l'âge de 12 ans, ils font de la musique ensemble. Les deux hommes se sont révélés à l'été 2018 en reprenant Par Amour de Gim's et Dadju, avant de confirmer leur talent lors du concours Destination Eurovision. À Granville, ils retrouveront Bilal Hassani.

Les Frangines. Anne et Jacinthe ne sont pas sœurs, mais les deux amies se connaissent par cœur. Si elles chantent ensemble depuis sept ans, tout s'est accéléré à l'automne avec leur premier album. Le second sortira le 21 juin, une semaine après leur passage à Granville. Le premier morceau extrait de cet album a été composé par un certain Vianney… Ça promet !

Ken Carlter. Le Tendance Live de Granville sera aussi l'occasion pour beaucoup d'auditeurs de Tendance Ouest de faire connaissance avec le visage de ce mannequin polynésien. Véritable star à Tahiti, Ken Carlter fait tout lui-même, de A à Z : il écrit, compose, produit et chante.

Antoine Elie. Le Rouennais jouera presque à domicile à Granville. Quelques semaines après la sortie de son premier album "Roi du Silence". Il sera le petit bout de Normandie de ce Tendance Live ! Il sera aussi, c'est une certitude, une belle découverte pour le public…

Major Son. Encore un duo pour clore cette programmation : Léandre et Johann, qui ont sorti leur 1er single "Back In Town" en février 2019. Major Son, c'est "deux potes, une guitare, une voix et l'histoire qui va avec". Cette histoire, ils la partageront avec nous le 14 juin à Granville.

