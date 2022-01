Levée d'interdiction de circulation pour les poids lours

– sur la RN13, dans les deux sens, entre Caen et Cherbourg,

– sur l'A84, dans les deux sens, entre Caen et Guilberville,

– ainsi que sur les routes départementales 7, 16, 27, 79, 404, 511, 512, 513, 514,

515, 524, 562, 572, 577, 579, 613 et 674.

La circulation est également autorisée pour les transports collectifs du réseau Twisto, sous

la responsabilité de l'exploitant (y compris accès dépôt).

L'accès à l'échangeur 39 sur l'A84 reste interdit aux poids lourds et aux véhicules

légers.



