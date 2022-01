Le Malherbe Normandy Kop lance un appel

"Amoureux du Stade Malherbe de Caen, il est grand temps de montrer notre mécontentement suite à cette saison désastreuse, aussi bien sportivement que dans les coulisses. Franck Dumas nous avait signifié qu’il réglerait ses comptes lors d’un éventuel maintien à Valenciennes.

C’est maintenant à lui, si silencieux depuis cette nouvelle descente en Ligue 2, et au staff Malherbiste de prendre leurs responsabilités. Nous vous invitons donc, ce samedi à partir de 17h, à venir partager cette colère tout en encourageant notre équipe réserve qui jouera sa survie face à Vitré au stade de Venoix. On compte sur vous, on ne laissera pas tomber le Stade Malherbe et on ne le laissera pas mourir non plus. A samedi

PS : entrée gratuite pour les abonnés, pensez à prendre votre carte d’abonnement."