C1: Lucas Moura et Tottenham renversent l'Ajax et rejoignent Liverpool en finale

Battus 1-0 à Londres huit jours plus tôt, et menés 2-0 à la Johan Cruyff Arena après 36 minutes, les hommes de Mauricio Pochettino s'en sont remis à un homme providentiel, Moura, auteur du but de la qualification à la 6e minute du temps additionnel pour propulser son équipe vers la première finale de son histoire, le 1er juin au Stade Metropolitano de Madrid.

A LIRE AUSSI.

Coupe de France (7e tour) : à mi-chemin deux qualifiés et deux éliminés en Normandie

Ligue 1: Monaco sèche Nice, Paris nouveau dauphin

Europa League: fin de parcours pour Tottenham, Bilbao et la Fiorentina en 16e

Ligue 1: Paris croque Lyon et menace Nice, comme Monaco

Ligue des champions: le Paris SG mené 2-0 par Barcelone à la mi-temps