Les bénévoles, chevilles ouvrières indispensables de l'Armada

L'ampleur de la logistique peut facilement le faire oublier mais les organisateurs de l'Armada restent bien organisés en association. Pour faire tourner tous les rouages de cette grande machine, toutes les bonnes volontés mises à contribution sont donc des bénévoles. "En tout, en comptant quelques personnes en réserve en cas d'absence, il faut presque 400 personnes sur les 10 jours", présente Dab Delaporte, en charge du recrutement des bénévoles avec son assistante Nathalie Duret.

• Lire aussi. Lors de l'Armada, dégustez les spécialités culinaires normandes !

• Lire aussi. Armada : une fresque de 2000m2 au pied du 108





Des missions très variées

Dans l'ombre ou dans la lumière, les bénévoles remplissent des tâches très diverses, réparties entre différentes commissions. Et Dab Delaporte doit bien l'avouer : toutes n'ont pas eu le même succès. "Les plus demandés, ce sont les postes à la communication et pour la gestion des personnes égarées", assure celui qui est lui-même bénévole sur l'événement.

À l'inverse, à un mois du début de l'événement, il manquait encore des bénévoles pour certaines missions comme la gestion des files d'attente au pied des bateaux ou encore le remplacement des sacs-poubelles quand ils sont pleins.

• Lire aussi. Pour l'Armada, découvrez Rouen, la ville aux cent trésors

• Lire aussi. Armada 2019 : découvrez des anecdotes autour de Rouen





A LIRE AUSSI.

Armada 2019 : demandez le programme !