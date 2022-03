Caen. D-Day festival Normandy : 160 manifestations pour fêter le débarquement en Normandie

Comme chaque année depuis 13 ans, le D-Day festival Normandy regroupe l'ensemble des manifestations prévues dans le cadre du débarquement. Cette année, pour le 75ème anniversaire, huit offices de tourismes de l'espace littoral du Débarquement et de la bataille de Normandie s'associent et proposent 160 manifestations.

Pendant près d'un mois du 25 mai au 16 juin les Normands et touristes auront l'occasion de se souvenir du D-Day au travers d'évènements festifs, comme l'explique Loïc Jamin, Président de l'office de tourisme de Bayeux Intercom "Nous sommes là pour organiser des évènements festifs qui accompagne les évènements commémoratifs. C'est une sorte de fête de la liberté."

Des évènements à ne pas manquer

Parmi les 160 manifestations certaines sont des évènements à ne pas manquer. Coté mer, Cherbourg accueillera deux bateaux de croisières américain avec à son bord des vétérans les 5 et 6 juin. Dans les airs, La patrouille de France fera un grand meeting aérien à Arromanches le samedi 8 juin. Elle passera également à Sainte-Mère-Église le 9 juin et des hommes en tenue d'époque seront parachutés. Le même jour un pique-nique géant sera organisé sur la plage d'Omaha beach avec des animations tout au long de la journée. De nombreuses parades et reconstitutions de camps militaires auront lieu dans de nombreuses villes durant le mois de célébration.

Le dimanche 9 juin à 23h30 huit feux d'artifice seront tirés en simultané en soutien à la candidature des plages du Débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco.

