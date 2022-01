Jennifer Lopez, nouveau single, nouvel album !

Le huitième album de Jennifer Lopez est annoncé et pourrait sortir avant la fin de cette année.

"Goin' On", son nouveau single, est produit par GoonRock, connu pour avoir collaboré avec le duo RedFoo et SkyBlu des LMFAO, et avec la complicité de Flo Rida, qui s'apprête lui aussi à publier son nouvel album "Wild Ones".

L'année 2012 s'annonce donc particulièrement bien remplie pour Jennifer Lopez. En effet la chanteuse vient d'être récemment nommée "Personnalité la plus puissante" par le magazine "Forbes", et la star annonçait le mois dernier qu'elle partirait en tournée mondiale pour la première fois de sa carrière cette année.

Jennifer Lopez sera de passage en France pour un concert au Palais Omnisports de Paris-Bercy le 16 octobre. Les places seront mises en vente dès demain !