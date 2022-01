Le tournage de "The Wolverine" débute au mois d'août

C'est confirmé, le tournage de "The Wolverine" commencera prochainement. Hugh Jackman l'a annoncé par le biais des réseaux sociaux.

L'équipe de tournage commencera par poser bagages au Japon ou ils tourneront une grande partie des scènes du film, d'aillleurs ils y retrouveront une poignée d'acteurs recrutés sur place. Puis ils s'envoleront direction l'Australie pour terminer.

The Wolverine devrait arriver sur nos écrans de cinéma dans le courant de l’année 2013. Tout ce que l'on sait de plus c'est que le personnage sera "le plus ultime, le plus en colère et le plus badass", d'après les dires du réalisateur, James Mangold.