Après avoir présenté Le Petit bestiaire mécanique et Le Vélotonome lors de précédentes éditions de Curieux Printemps, la Compagnie des Frères Georges (Cie des Frères Georges) est de retour avec Petits contes pour petits. Créé en 2007, ce spectacle fête sa 195e représentation. Un succès qui ne se dément pas et que Pierre Bertin, auteur et interprète, nous explique :

Quelle est l'histoire de la cie des Frères Georges ?

Pierre Bertin : "C'est une compagnie rouennaise née en 2006 autour de deux spectacles solos : L'Oiseau pirouette de Johann Charvel et Le Kazoo, dont je suis l'auteur. Nous avons créé cette compagnie pour promouvoir nos propres spectacles pour enfants. Dès 2007, la compagnie imagine un premier spectacle en commun : Petits contes pour petit. C'est un projet né de la complicité de Mathieu Lateurtre, Tibo Series et moi-même, qui s'inspire d'albums jeunesse."

Quels sont les livres qui vous ont inspiré et pourquoi ?

"Il s'agit de Tes Chaussettes Bob !, Plouf !, Compte les moutons et Oh c'est à qui !. C'est un choix intuitif et affectif. À l'époque où l'on a créé le spectacle, je lisais ces livres à mes propres enfants. Ma vie de père de famille faisait écho à ma vie de professionnel du spectacle. Je me suis rendu compte du potentiel de ces livres et j'ai imaginé un système pour adapter ces histoires en marionnettes et théâtre d'objet. Compte les moutons est un livre que j'ai beaucoup lu avec ma fille. C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne parvient pas à s'endormir et qui fait des allers-retours de sa chambre au salon pour retrouver son père qui y lit un journal."

Quels procédés avez-vous mis en œuvre ?

"Pour Compte les moutons, nous avons créé un plateau tournant qui nous permet d'illustrer ce va-et-vient de la chambre au salon. Plouf ! est une autre histoire dans laquelle des animaux tombent par accident dans un puits et piègent d'autres animaux pour s'en extraire. Pour raconter cette histoire nous avons choisi de montrer le puits éclaté de manière à montrer ce qui s'y passe. Les animaux sont incarnés par des objets de ménage ou en lien avec la salle de bains. Nous aimons utiliser des objets simples, issus du quotidien et détournés, comme une brosse de toilette, un seau ou une serpillière."

Pourquoi choisir des objets du quotidien ?

"C'est notre marque de fabrique à la Cie des Frères Georges. J'ai un amour particulier pour les objets. J'aime les récupérer ou les transformer pour les recycler. Les objets sont détournés de leur usage et entament ainsi une seconde vie. Je pioche dans l'environnement immédiat de l'enfant pour stimuler son imaginaire, mais les adultes seront aussi sensibles à la poésie qui peut émaner de ces objets détournés."

Comment collaborez-vous sur scène avec votre partenaire de jeu ?

"Nous sommes toujours deux sur scène. Les marionnettes sont manipulées à vue, mais les interprètes se mettent en retrait. Nous jouons les dialogues de ces histoires, mais l'attention du spectateur se concentre sur les objets que nous manipulons. Entre chacun des récits, pour changer le plateau, nous nous glissons chacun dans la peau de personnages bien distincts : l'un nerveux et maladroit, l'autre lent et lunaire. C'est un jeu burlesque et muet : un humour très visuel. Pour mettre en scène ces contes, il est nécessaire que nous soyons deux manipulateurs sur scène, pour assurer un certain rythme à la narration."

Quelle est la marionnette la plus charismatique ?

"Sans doute celle de Bob, inspiré par le livre Tes Chaussettes bob ! C'est une marionnette à tringle faite de cordes et de pots de terre. Elle a la taille d'un enfant de CP, soit 1m20. C'est un enfant espiègle, qui traîne à s'habiller et détourne ses vêtements, enfilant ses chaussettes sur ses mains par exemple, se maquillant avec du rouge à lèvres, mettant les chaussures de son papa… On entend, pendant ce temps, la voix off de sa maman qui le gronde. Sa façon de bouger est très convaincante !"

Pratique. Mercredi 15 mai à 10 heures et 17 heures à la MDU de Mont-Saint-Aignan. 5€. Tél. 02 32 76 93 01

