Apprenez la guitare via votre smartphone grâce à la gTar

A l'initiative de la startup Incident Technologies et déjà remarquée lors du dernier festival des technologies interactives South by Southwest (SXSW), la gTar a pour ambition de révolutionner la pratique de la guitare, d'accélérer significativement son apprentissage et de démythifier ainsi la maîtrise de l'instrument le plus populaire de la planète.

L'instrument, d'apparence similaire à une guitare électrique classique, se distingue de ce modèle par la présence d'un emplacement iPhone et de touches lumineuses sur le manche. Une fois connecté, l'iPhone assiste le musicien amateur par l'intermédiaire d'une application et gère la diffusion du son... en le corrigeant éventuellement.

Plusieurs niveaux d'apprentissage

Car la gTar propose à son "élève" différents niveaux de difficulté susceptibles de s'adapter graduellement à l'évolution de l'apprenti musicien. Explications.

Le mode "Easy" pour débutant se concentre sur l'apprentissage de la main droite, sans se préoccuper des touches. Le mode "Medium" enseigne la position de la main gauche et "Hard" permet de conjuguer les deux techniques et de mettre en pratique les enseignements précédents.

Pendant tout ce processus, le dispositif "SmartPlay" assiste le musicien et corrige les fausses notes éventuelles.

Enfin, pour les plus expérimentés, le mode "Free Play" s'apparente à l'usage d'une guitare électrique traditionnelle, améliorée toutefois par la mise à disposition d'une collection d'effets et d'accompagnements sur l'iPhone connecté.

Bientôt sous Android

Cette nouvelle expérience musicale risque évidemment de diviser l'opinion, entre les puristes de l'instrument et les amateurs de nouvelles technologies "user-friendly".

L'instrument ne serait pour le moment compatible qu'avec l'iPhone 4/4s mais devrait s'étendre aux modèles sous Android également.

La société à l'origine du projet gTar est actuellement à la recherche de fonds et promeut son concept par l'intermédiaire du site d'autofinancement Kickstarter.