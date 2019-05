Rochambelle à Caen : la présidente du comité éthique est décédée

Figure emblématique des Courants de la Liberté, événement de courses à pied organisé depuis 1988 dans le Calvados, Josette Breville, 85 ans, s'est éteinte ce mardi 30 avril 2019.

Décédée d'un cancer

Elle était la présidente du comité éthique de La Rochambelle, course 100% féminine, depuis 2016 soit l'année de création de ce comité. Les dons collectés via les inscriptions sont reversés aux femmes atteintes de cette maladie et permettent de financer des équipements de santé. Josette Breville elle même souffrait d'un cancer depuis de longues années et était investie dans la lutte contre la maladie depuis plus de 20 ans.

"Josette était quelqu'un de profondément engagée et dont la ligne directrice a toujours été dictée par le strict respect des valeurs véhiculées par la Rochambelle. Elle était l'interlocutrice clé entre le Comité d'Organisation et les structures solidaires", indique Yves Martin, le président de l'événement, dans un communiqué.

