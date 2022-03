Caen. Un guitariste de Caen jouera avec 1000 musiciens au stade de France

Johnny Hallyday, les Rolling Stones, ou encore U2 : Ces icônes ont foulé la scène du stade de France. Ce sera bientôt le tour de Tanguy Kerleroux, guitariste originaire de Caen (Calvados). Le jeune homme de 26 ans ne sera pas seul en scène puisqu'il participera au concert Rockin'1000 qui, comme son nom l'indique, réunira 1000 artistes dans le stade le 29 juin 2019. Ce concert géant, piloté par le journaliste Philippe Manœuvre, repose principalement sur de jeunes inconnus talentueux, mais également quelques guests, qui reprennent les plus grands classiques du rock.

"Jouer au stade France, c'est incroyable !"

Pour Tanguy, l'aventure commence lorsque sa mère lui envoie un texto un matin. Elle le prévient qu'un concours est organisé pour jouer au stade de France. "Ma mère n'avait pas plus d'informations. Mais, quand j'ai lu "concours" et "stade de France", je me suis dit qu'il fallait que je participe !".

Pour sa maquette de sélection, il décide d'envoyer une reprise de "L'envie" de Johnny Hallyday, avec sa guitare électrique. "Cette chanson me tenait à cœur car je savais que Philippe Manœuvre organisait un peu cet évènement pour rendre hommage à Johnny". Un clin d'œil qui a visiblement plu. Une semaine après, le guitariste recevait la bonne nouvelle. "Jamais je n'aurais cru pouvoir jouer au stade de France, c'est quand même incroyable !"

Une longue préparation

Depuis l'annonce de sa sélection, Tanguy répète les différents titres, pour assurer les deux heures de show : Highway to hell de AC/DC, We will rock you de Queen, Supersonic de Oasis, etc. "Pour l'instant, on se prépare tout seul et on répétera tous ensemble deux jours avant pour se coordonner". Une période courte pour s'habituer à jouer à mille et qui s'annonce intensive. "Ça va être du matin au soir le jeudi, le vendredi et le jour du concert. Ce sera très intense."

Un travail dur qui relève cependant plus du loisir pour lui, puisque la musique est une véritable passion depuis plus de dix ans. C'est en écoutant une reprise rock du canon de Palchelbel, quand il était encore au lycée, que Tanguy a voulu jouer de la guitare. "C'était pour moi, évidemment, mais aussi pour mes parents, pour qu'ils soient fiers de moi." Il espère transmettre de l'émotion au public et à sa famille, qui sera présente au Stade de France.

Teinté d'une pointe d'anxiété à la vue de l'ampleur de l'évènement, le jeune homme est néanmoins sûr qu'avec ses partenaires de jeu, ils vont "marquer l'histoire ce soir-là !".

