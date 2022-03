Hors Normandie. Retrait et rappel de fromages après des cas d'Escherichia coli

Samedi 27 avril 2019 dans la soirée, les ministères de la santé et de l'agriculture ont communiqué sur un retrait et un rappel de Saint-Félicien et Saint-Marcellin fabriqués par la société Fromagerie Alpine à Romans-sur-Isère (Drôme), en lien possible avec des cas d'infection sévère à Escherichia coli.

Treize enfants

Treize cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) dus à une infection à Escherichia coli de type O26 sont survenus chez de jeunes enfants, depuis le 21 mars 2019, dans plusieurs régions de France. Plusieurs de ces enfants ont consommé des fromages Saint-Félicien et Saint-Marcellin avant le début de leurs symptômes (au moins trois cas sont avérés).

Par mesure de précaution, les autorités sanitaires ont décidé de procéder au retrait du marché des produits concernés et d'effectuer un rappel des consommateurs.

Plusieurs marques concernées

Sont concernés les fromages entiers Saint-Félicien (180g) et Saint-Marcellin (80g) (tous les lots de I 032 à I 116) commercialisés sous les marques : Fromagerie Alpine, Carrefour, Reflet de France, Leclerc, Lidl, Auchan, Rochambeau, Prince des Bois, Sonnailles et Préalpin.

Les produits sont à jeter ou à ramener chez votre commerçant.

A LIRE AUSSI.

Salmonelle: Lactalis va analyser du lait encore stocké dans ses entrepôts

E.coli: rappel de steaks hachés commercialisés chez Leclerc, Auchan, Intermarché et Super U (abattoir)

Bactérie e-coli et listeria : rappel de steaks hachés et de Neufchâtel AOP en Normandie

Lait contaminé Lactalis: la réponse des autorités mise en cause

Retrait de lait infantile après la contamination de 20 bébés aux salmonelles