Rouen. Près de Rouen, la cambrioleur identifié grâce à sa chaussure

C'est dans la nuit du 7 septembre 2016 que la police est appelée au domicile de la victime, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Celle-ci vient en effet de constater un vol par effraction dans son domicile. Sur place, les policiers découvrent la porte du garage forcée et tous les étages de la maison ont été visités. Pourtant, deux individus se trouvent encore sur les lieux. L'un d'entre eux, Frédéric Commin, 40 ans, est vite interpellé et conduit au commissariat pour être placé en garde à vue. Il est en état d'ébriété, se débat et refuse le test de l'éthylomètre. Il va cependant reconnaître le vol d'objets dans la maison, que l'on retrouve dans la cour de la victime, enfermés dans des sacs. Il s'agit d'un ordinateur, de pièces d'argenterie et de bijoux. Le deuxième voleur, quant à lui, réussit provisoirement à s'enfuir.

L'ADN parle

Néanmoins, un voisin a trouvé une chaussure dans son jardin, qu'il remet aux policiers. L'étude des traces ADN qui est menée sur l'objet conduit à retrouver le profil génétique de Nicolas Ras, 32 ans, connu des services de police puisque 31 condamnations figurent sur son casier judiciaire pour vols et recels. Devant le tribunal correctionnel de Rouen, jeudi 25 avril 2019, le propriétaire présumé de la chaussure déclare: "je n'ai pas d'explication à fournir", jurant qu'il n'a rien à voir avec le délit dont on l'accuse. Pour le procureur de la République, "tout concourt à démontrer la responsabilité des prévenus". Leur défense estime que l'"on peut agir autrement que par la détention". Après délibération, le Tribunal reconnaît coupables les deux mis en cause, condamne le premier à une peine de huit mois de prison ferme et son complice à un an de prison ferme avec mandat de dépôt.

