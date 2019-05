Inauguration de la Maison des entreprises à Notre-Dame-de-Gravenchon

Faciliter la vie des entrepreneurs. C'est la raison de la réaction de cette Maison des entreprises de Caux Seine Agglo à Port-Jérôme-sur-Seine. Elle a été inaugurée le mardi 23 avril 2019. Il s'agit d'un guichet unique d'accueil et de conseil aux entreprises. La maison rassemble en son sein l'agence Caux Seine développement et la CCI Seine Estuaire, délégation de Fécamp-Port-Jérôme. L'objectif est clairement de gagner en efficacité sur les dossiers gérés ensemble par les deux structures. Leurs missions sont d'accompagner les entreprises du commerce, du tourisme, de l'industrie et des services.

Compétences du guichet unique

• Création, reprise et transmission

• Centre de formalités des entreprises (CFE)

• Recherche de foncier et d'immobilier

• Conseil en développement et l'ingénierie financière

• Accompagnement en ressources humaines

• Accompagnent au développement



Le regroupement sur un même lieu des conseillers entreprises des deux structures permet de réduire les délais de réponses et d'assurer une meilleure proximité avec les entreprises.

Maison des entreprises – 7/9 rue des Terrasses à Port-Jérôme-sur-Seine

