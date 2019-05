Le Havre : la mairie abandonne le projet de prison à Mont-Gaillard

"Les efforts d'un quartier ont payé", "nous voilà rassurés", "la victoire revient aux Havrais"… L'annonce de l'abandon du projet de Structure d'accompagnement vers la sortie (SAS) dans le quartier du Mont-Gaillard au Havre (Seine-Maritime) n'a pas tardé à se répandre et les réactions sont déjà nombreuses sur la page Facebook du collectif opposé à cette implantation, jeudi 25 avril 2019. Quelques instants plus tôt, le maire du Havre, Jean-Baptiste Gastinne, confirmait à la presse sa décision.

"Après une phase de consultation de 15 jours du collectif citoyens, des riverains, des associations, des deux directeurs d'école concernés, j'ai considéré que ce projet ne pouvait pas se faire sur le site des écuries Anquetin à Mont-Gaillard, dit-il. La raison principale est que tous ont reconnu les efforts considérables faits collectivement depuis 15 ans pour améliorer la qualité de vie et rendre ce quartier attractif et tous m'ont dit que le risque était grand de casser cette dynamique très positive en acceptant l'implantation de cette structure."

Forte opposition

Il faut dire que depuis le début du mois et l'annonce du projet, les riverains se sont démenés pour faire entendre leur mécontentement, à coups de pétitions, de banderoles et de manifestations.

"Je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreur dans la communication, indique le maire. C'était un projet qui relevait des intentions de l'État. Il a voulu l'annoncer, organiser une réunion publique pour présenter son projet mais les oppositions ont été tellement vives, rapides, qu'il n'a pas pu ouvrir cette phase de concertation". Face à cette mobilisation, la mairie du Havre, elle, avait pris la décision d'organiser des consultations sur le sujet. Elles ont abouti à cet abandon.

"Nous sommes heureux et soulagés, a réagi Vanessa Hery Diallo, l'une des porte parole du collectif. Le maire du Havre a tenu ses engagements." Quelques jours plus tôt, il leur avait dit qu'il était libre et agirait dans l'intérêt du Havre et des Havrais. Le rassemblement prévu samedi est maintenu, "pour clore cette aventure".

Au Havre : "le sujet est clos"

Le maire a donc annoncé à l'État que le terrain, qui appartient à la Ville, ne lui serait pas cédé.

"Les services de l'État et moi avons pris conscience que ce projet était mal engagé, peut-être faute de concertation, probablement et plus vraisemblablement parce que, même si c'est un bon projet sur le principe, le terrain envisagé n'est pas le bon endroit pour le faire."

Le projet verra-t-il le jour ailleurs ? En tout cas pas sur Le Havre. "Pour moi, le sujet est clos", affirme le maire. La municipalité a étudié d'autres terrains sur la commune répondant aux besoins de l'État et ne présentant pas les mêmes risques qu'à Mont-Gaillard mais "nous n'avons pas de disponibilités foncières répondant à ces critères ou, quand nous en avons, ces terrains sont déjà affectés à d'autres usages."

Ailleurs dans la communauté urbaine ?

Pour ce qui est des autres communes de la communauté urbaine, Jean-Baptiste Gastinne - qui est aussi président de cette communauté urbaine - affirme ne pas en avoir discuté avec les autres maires et que quoi qu'il arrive "le maire du Havre n'impose jamais quelque chose à un autre maire de la communauté urbaine". Surtout, un point risque de bloquer le dossier : l'État souhaite que le SAS soit implanté dans un secteur urbanisé et très bien relié en transports en commun mais pour l'instant, seule la commune du Havre est desservie par le tramway.

Une autre question reste en suspens : que vont devenir les écuries ? Leur déménagement était quoi qu'il arrive prévu. "Une phase de concertation s'ouvrira prochainement pour imaginer l'avenir de ce terrain et du quartier en général", annonce le maire. Mais cette fois, toute l'attention sera portée sur la nécessité de trouver un projet œuvrant "dans le même sens que la dynamique positive du quartier"…

