La tour Mathilde du château de Caen fermée pour travaux

La tour Mathilde du château de Caen (Calvados) sera en travaux à partir du 26 avril 2019 et ce jusqu'à début juin. C'est en raison d'un risque de chutes de pierres sur l'espace public que la tour sera fermée au public et rénovée. Un échafaudage sera monté pour procéder aux réparations et contrôles nécessaires.