Saint-Étienne-du-Rouvray. Près de Rouen, l'entreprise Idemia conçoit radars et terminaux biométriques

C'est une entreprise qui est sortie de l'ombre puisqu'elle est citée comme étant celle qui va concevoir les 400 radars nouvelle génération sur le bord des routes. Plus hauts et plus performants, ils sont capables de flasher plus d'infractions. Focus sur le site d'Idemia à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), qui emploi 250 personnes, avec Alexandre Breton, en charge de la stratégie industrielle.

Quelles sont les activités du site de Saint-Étienne-du-Rouvray ?

"Le site a une histoire assez riche. Il a beaucoup évolué au fil du temps pour, petit à petit, développer des terminaux biométriques qui représentent aujourd'hui la majeure partie de son activité. Il fait des terminaux biométriques pour l'ensemble des marchés dans le monde, des terminaux de jeux pour, par exemple, la Française des jeux, des radars et quelques autres activités."

Comment s'organise le travail dans l'entreprise ?

"La spécificité du site de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est une complémentarité entre les équipes de production et des équipes de recherche. On va être capable de suivre nos produits depuis la phase de conception jusqu'à la phase de livraison chez nos clients. C'est aussi une de nos premières usines à avoir mis en place l'utilisation de robots collaboratifs pour accompagner les opérateurs dans des tâches pénibles ou répétitives."

Comment abordez-vous le développement des radars routiers ?

"En termes de production, c'est une activité qui est importante et intéressante sur laquelle Idemia à affaire avec des clients historiquement et avec succès. Nous comptons continuer à servir nos clients comme nous le faisons aujourd'hui."

Pourquoi l'enjeu des contrôles biométriques est-il important ?

"L'idée est de développer des solutions qui vont dans les aéroports, dans les gares, dans les salles de concert pour faciliter les usages de chacun. C'est effectivement un marché en pleine croissance avec une forte demande aujourd'hui."

