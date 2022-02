Rouen. Hockey : Pintaric et Dusseau prolongent chez les Dragons de Rouen

Les supporters de l'Ile Lacroix vont pouvoir continuer de crier son nom à chaque arrêt. Chouchou du public des Dragons de Rouen (Seine-Maritime), le gardien Matija Pintaric sera encore sur les bords de Seine la saison prochaine. Le Slovène s'est notamment illustré en CHL avec quelques grands matches à son actif et il a également contribué au beau parcours des Normands jusqu'en finale de la Ligue Magnus.

Dusseau rempile aussi

Après celle du coach Fabrice Lhenry et de Mathieu Roy, Nicolas Deschamps et Chad Langlais, la direction des Dragons a aussi annoncé la resignature du défenseur international français Kevin Dusseau.Né et formé à Rouen, le défenseur maintenant âgé de 27 ans est passé par plusieurs clubs comme Briançon, Grenoble, Amiens ou encore Bordeaux avant de revenir au bercail il y a maintenant deux saisons.

Premier joueur à avoir resigné la saison passée, l'international français actuellement en stade préparation avec l'équipe de France pourra reconstituer la paire défensive avec Chad Langlais.