Hors Normandie. Des collégiens de la Manche en Israël

Une délégation de collégiens de la Manche s'est envolée lundi 22 avril 2019 en direction d'Israël. Accompagnés par le président du Conseil départemental, Marc Lefèvre, et plusieurs élus, quinze élèves du collège Gambetta de Carentan et leurs professeurs doivent sur place poursuivre leur travail sur la reconnaissance des Justes parmi les nations, une distinction délivrée par l'État d'Israël à celles et ceux qui, durant la Seconde guerre mondiale, mirent leurs vies en danger pour protéger celles des juifs.