Dark Shadows, 1er du Box office de la semaine

Top 5 du Box Office de la Semaine :

En 5ème position, c'est sa première semaine à l'affiche, Le film STREET DANCE 2 récolte 142 000 entrées.

American Pie 4 compte 267 000 entrées. Retour 10 ans après le lycée ! Le film est 4ème du Box Office.



Le Prénom est troisième du Box Office, 3ème semaine à l'affiche. Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling.

Avengers perd sa première place...3ème semaine à l'affiche 399 000 entrées.Iron Man, Hulk, Captain America se font doublé par JOHNNY DEPP dans DARK SHADOWS ! Et c'est une entrée ! Première semaine à l'affiche 676 000 entrées.

Tim Burton revient de nouveau avec un film complètement déjanté ! Adaptant l’ancienne série TV “Dark Shadows” diffusée de 1966 à 1971 sur la chaîne ABC et créé par Dan Curtis, il fera de cette série une comédie en totale cohérence avec son style.

Comme à son habitude, Tim Burton collabore avec son acteur fétiche : Johnny Depp dans le rôle principal et dans la peau du Vampire Barnabas Collins, et offre le second rôle à Eva Green (Une ancienne James Bond Girl) pour le rôle de la sorcière vengeresse. Dans ce film on y retrouvera Michelle Pfeiffer dans le rôle de la matriarche de la famille Collins. Sans oublier sa femme, Helena Bonham Carter dans le rôle du Dr Julia Hoffman.

Découvrez la Bande-Annonce :